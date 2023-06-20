KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Haziran 2023 22:17
Hangisini seçmeliyim , neden?
Merhaba arkadaşlar bu iki kurumun sınavlarını kazandım Sizce Jandarma genel komutanlığı sivil memurluk mu , yoksa botaş elektronik teknisyenliğini mi seçmeliyim. Nedeniyle beraber açıklarsanız sevinirim.

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