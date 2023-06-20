KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 22:18
Hangisini seçmeliyim , neden?
Merhaba arkadaşlar bu iki kurumun sınavlarını kazandım Sizce Jandarma genel komutanlığı sivil memurluk mu , yoksa botaş elektronik teknisyenliğini mi seçmeliyim. Nedeniyle beraber açıklarsanız sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Yapı kredi iş teklifi süreciAkbank gişe yetkilisi THY take off sr 2022-2023Tüm Bağımsız Denetim Şirketleri Hakkında Herşey: PWC, E&Y, KPMG, D&T...Garanti bankası müşteri danışmanı pozisyonu hkDenizBank Müfettiş Yardımcılığı

Sözlük

insan 2 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 1 En sevdiğiniz hayvan 4 tıksırmak 2 Bi molada yaşanan kaos 3 oradan bakınca 1 Nocturne Borodin 1 mısır mavisi 1 sevimli olmaya çalışmak 2 kahpe bizans 1

Son Haberler

WeWALK-MEB işbirliğiyle 5 bin görme engelli öğrenci 'akıllı bastona' erişebilecekFETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandıŞırnak'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybettiTBMM Başkanı Kurtulmuş eski Malezya Başbakanı Muhammed'i kabul ettiMardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir