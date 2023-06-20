Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Haziran 2023 22:23
Muvazzaf subaylıktan istifa
Üstegmen biri istifa edebilir mi tazminatı ödeme durumu var mı istifa etmiş bir tanıdığınız vardı süreç nasıl işliyor arkadaşlar yakınım için soruyorum bilgilendiren olursa sevinirim

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