Muvazzaf subaylıktan istifa

Üstegmen biri istifa edebilir mi tazminatı ödeme durumu var mı istifa etmiş bir tanıdığınız vardı süreç nasıl işliyor arkadaşlar yakınım için soruyorum bilgilendiren olursa sevinirim

Üstegmen biri istifa edebilir mi tazminatı ödeme durumu var mı istifa etmiş bir tanıdığınız vardı süreç nasıl işliyor arkadaşlar yakınım için soruyorum bilgilendiren olursa sevinirim