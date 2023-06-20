Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 22:24
Polis Teşkilatı Atama Düzenlemesi İstiyor

Atama Yer Değişikliği İki Dudağın Arasında Olmamalı Artık Sistematik Düzen Getirilmelidir. Atamalar Bir Sistem Çerçevesinde Akıllı Mantıklı Maddelere Dayandırılarak Yapılmalı Polis Memurlarının Atamaları Neye Dayandırılarak Yapıldığı Açık Şeffaf Olmalı 35 Yıl Bir İnsanın Hayatı Bu Kadar Basit Heba Edilmemeli

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