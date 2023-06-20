KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 22:32
diz ustundeki yara izleri

Merhaba. Ustume moloz dusmesi sonucu dizlerimin 6 7 cm ustunde her iki bacagimda da olmak uzere faca benzeri demir kesikleri var. Lazer sildirme yapacagim. Bacagimdaki killarla da bir miktar kapanir. Polis olmama engel midir? Kontrolde ne kadar yukariya kadar bakiyorlar? Dizin ustune kadar cektiriyorlarmis diye duydum. Veyahur ic camasir ile mi bakiliyor. Bilgisi olan yazabilir mi polisligi cok istiyorum

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