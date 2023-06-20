Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 22:58
Mühendislik mezunu ikm ilave 1 derece talebine red

Merhabalar. 4 yıllık Mühendislik mezunu İnfaz Koruma Memuruyum. Komisyona mühendislik mezunu olan memura ilave 1 derece verileceği için dilekçe yazarak talepte bulundum fakat gelen cevapta teknik hizmet kadrosunda çalışanlara verilir denilerek reddedildi. Bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyim? Bu konu hakkında daha önce mahkeme kararı veya Cte tarafından yapılmış bir görüş yazısı mevcutmudur? İtiraz edip dilekçeme eklemek istiyorum.

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