Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 23:27
Seçin ücretleri

Bugün halkbanktan mesaj geldi seçim ücreti yattı diye


ersin selçuk
Aday Memur
20 Haziran 2023 23:30

Bu şekilde mesaj alan oldu mu


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
21 Haziran 2023 00:05

evet bir kaç gün oldu. paramı çektim ben şubeden. 2 oturum başkan 2090 tl.

Toplam 2 mesaj

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