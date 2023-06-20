Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 23:29
Kendi İşyeri Olan Eş İçin Görev Belgesi Nedir? Eş durumu atama için istendi

Merhaba arkadaşlar. Eş durumundan tayin istemiştim. Dün benden eşime ait güncel sgk hizmet dökümü ve görev belgesi (işe giriş tarihi ve görev ünvanı belirtir) istendi. Ben de vergi levhası ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını gönderdim. Acaba bu görev belgesi kendi işyeri olanlar için de var mı? Varsa nasıl bir şey ve nereden alırız? Bilen var mı acaba

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