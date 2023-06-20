Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 23:44
Felsefe öğretmeni ortaokula müdür yardımcısı atanabilir mi?

Merak ettim.


melcea
Daire Başkanı
20 Haziran 2023 23:45

Hayir.


sessiz -bayan
Daire Başkanı
20 Haziran 2023 23:46

neden


fulham02
Memur
20 Haziran 2023 23:56
Okutacağı ders yok ünkü
Toplam 3 mesaj

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