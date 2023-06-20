Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 23:47
kadrolu memurluktan sözleşmeli öğretmenliğe geçiş?

son 2 yıl için de bu durumda geçen oldu mu bir kaç sorum olucaktı da

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