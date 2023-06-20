Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 23:59
Öğretmen Maaşı

Değerli sarı sendika üyeleri bugün asgari ücret 11400 oldu. Sendikanız yetkili olduğu için öğretmen maaşını da belirleyecek uzlaşmaya varacak istemeden de olsa sizin sendikanız dışındakileri temsil ediyor. 30 bin altında alınan her rakam memura ihanettir. Sizler se sendikanızın aldığı karardan sorumlusunuz.

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