KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2023 00:00
Kpss çalışanlar nasıl gidiyor

Sınava neredeyse 1 ay kaldı. Netleriniz nasıl, nasıl gidiyor çalışmalar? Özellikle ingilizce öğretmenliğinden hazırlananlari merak ediyorum :D

Çok Yazılan Konular

1 Eylü'lde atanan öğretmenlerin evrak teslimi

Sözlük

oradan bakınca 1 insan 2 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 4 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 kadınlar ne ister adlı soru 2 tetanoz 2 kahpe bizans 1 İyi ki. 3 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 5 mısır mavisi 1

Son Haberler

Disiplin soruşturmasında yeni bir fiil tespit edilirse ne yapılmalıdır?21 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Memurlara Özel %10 İndirimliİzmir'de 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir