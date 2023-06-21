Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 00:03
en şanslı memur, en düşük maaşlı memur

yanlış anlaşılmasın

en azından kafası net, maaşının ne olacağını şimdiden biliyor

gerçi en düşük memur maaşı gerçekte 10.500 lira iken görünen o ki 11.850 lirayı en düşük kabul edecekler.

az alan memur "en azından maaşım (aile yardımı dahil) 22.000 lira olacak" diyebiliyor

dolar 18 lira iken seçim için ağızdan kaçan vaat hiç güncellenmeden öylece kaldı ve 22.000 liranın üstü hayal oldu.

maaşı daha iyi olanlara ne yapacaklar, o da hiç belli değil

herkesin kendi mantığınca uydurduğu tahminleri var ve ciddiye alınacak en ufak bir duyum yok

yalnız;

örneğin askerde binbaşıya daha çok, albaya daha az zam yapsan fark kapanır ki buna izin vermezler

ya da doçente çok profesöre az yapıp arayı kapatmak olmaz

bu şekilde hiyerarşik olarak aradaki makasın kapanmaması gereken çok meslek grupları var

polislik de öyle, yargı da..

bakalım, az kaldı

her dengenin alt üst olduğu, çalışma barışının mahvedildiği ülkemizde inşallah bir sürpriz yaşar, doğru ve sevindirici bir zam uygulaması görürüz.

bugün bir doçent bordrosunu paylaşmış; 23.000 lira !!

bizim çaycı 26.000 lira

türkiye yüz yılı çok tuhaf başladı, bakalım nasıl gidecek..

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