Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 00:13
dilim bildirir durum raporu sorusu

bursa emniyet müdürlüğünde sivil memurum bir kaç nöroloji ve psikiyatriden rapor aldım teşkilat bunu fark etmiş benden rapor istedi bende hafta başı itibariyle işlemleri başlattım ilk gün psikiyatriye gittim benden tedavi olduğum hastaneden epikriz bilgilerini istediler bugünde nörolojiye gittim doktor muayene etti ve fizik tedavi ve beyin cerrahisi den görüş istedi ve rapora ekletti bende şeker sorunu var ve görmede şimdi ben beyin cerrahisi doktoruna rica etsem oda endokrin ve göz doktorundan görüş isteyebilir mi ve bu konuda bana faydası olur mu iş yerinden temizlik işi yapıyorum engelli kadrosundan şeker ve şekere bağlı polinöropati gelişti eforlu işler ve temizlik işi yaptığımda şikayetlerim gözle görülür şekilde artıyor bu konuda yardımcı olur musunuz

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