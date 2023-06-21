Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Haziran 2023 00:20
Felsefe öğretmeni bilsem(bilim ve sanat merkezi) müdür atanabilir mi?

Merak ettim.

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