Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 00:31
izin

merhba arkadaşlar 6 ay askerlik yaptım şimdide ikm yim memuriyette 6.ayımı doldurduğumda yıllık izin alabiliyormuyum askerliği saydırabiliyormuyum bilgisi olan varmı

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