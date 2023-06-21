Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 01:01
Destek personeli mi İKM mi?

Üniversiteye destek personeli olarak atandım aynı zamanda ikm sözlü mülakatına gideceğim sizce hangisi mantıklı yardımcı olursanız sevinirim..

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