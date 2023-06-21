Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Haziran 2023 01:26
5 inci bölge huduttan Kıbrıs huduta atama

K/A

BEN 5 inci bölgede hudut birliğinde hudut hattının ilerisinde görev yapıyorum malesef tercih dışı Kıbrıs huduta atamam geldi.

Bu huduttan hududa tayin olma durumu yasal veya normal midir.

Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim

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