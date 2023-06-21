İSTİHDAMLAR BİR ZAHMET AÇIKLANSIN ARTIK !!!

Asgari ücret bugün zamlandı yakında memur maaşına da zam gelecek ev tutmak için binlerce polis memuru istihdamların açıklanmasını bekliyor il içi planlama yapılması bu kadar zor olmasa gerek diğer kurum çalışanları evlerini tutup yerleşti gün geçtikçe durumumuz ev tutmaya müsaade etmiyor işimizi zorlaştırmayın lütfen artık.

Asgari ücret bugün zamlandı yakında memur maaşına da zam gelecek ev tutmak için binlerce polis memuru istihdamların açıklanmasını bekliyor il içi planlama yapılması bu kadar zor olmasa gerek diğer kurum çalışanları evlerini tutup yerleşti gün geçtikçe durumumuz ev tutmaya müsaade etmiyor işimizi zorlaştırmayın lütfen artık.