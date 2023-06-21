Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 01:29
İSTİHDAMLAR BİR ZAHMET AÇIKLANSIN ARTIK !!!
Asgari ücret bugün zamlandı yakında memur maaşına da zam gelecek ev tutmak için binlerce polis memuru istihdamların açıklanmasını bekliyor il içi planlama yapılması bu kadar zor olmasa gerek diğer kurum çalışanları evlerini tutup yerleşti gün geçtikçe durumumuz ev tutmaya müsaade etmiyor işimizi zorlaştırmayın lütfen artık.

SorunsuzHayat
Aday Memur
21 Haziran 2023 01:49

Tamam abi burdan yazman iyi oldu hemen personel daire başkanıml konuşup hallediyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstihdam listesi açıklayan illerTemmuz Polis maaşı tahminim.Şehir dışına çıkma hk.En düşük maaş 22000 bin olacaksa polis maaşı da 34000 bin olması lazım2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminGörev başında uyuma? Genel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(6 ayda polis yetiştirmekİstihdam yerlerini açıklayan iller

Sözlük

faseta 1 En sevdiğiniz hayvan 4 güne bir tespit bırak 4 10 dakikaya oradayım yalanı 1 muson asyası 1 şu an çalan şarkı 3 dünya ablalar günü 4 kahpe bizans 1 hissedilen 3 kadınlar ne ister adlı soru 2

Son Haberler

Disiplin soruşturmasında yeni bir fiil tespit edilirse ne yapılmalıdır?21 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Memurlara Özel %10 İndirimliİzmir'de 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir