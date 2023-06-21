Sıfır faizle 300.000 tl kredi imkanı

KOSKEB ile kredi veriliyor ve saçma site "Tüm başvuranlara verilecek." diyor. Yalan haber.KOSKEB iş kurmanızı ister. Fizibilite raporu, düzgün ve ayakları yere sağlam basan detaylı analizler de içeren rapor ister. İşinizi nereye kuracağınızdan tutun

, hedef kitlenize, maliyet hesaplarınıza, girdi ve çıktı analizlerinize, işe yatkın olup olmadığınıza bakar.

Devlet havadan kredi vermez. Hele de faizssiz krediyi hiç vermez. Bu kadarını mı? Bin dereden su getirir.