Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


21 Haziran 2023 01:32
Sıfır faizle 300.000 tl kredi imkanı

Arkadaşlar bu haber doğrumu? Linkini aşağı bırakıyorum.

https://www.karar.com/amp/guncel-haberler/kredi-cikmayanlara-erdogandan-bayram-mujdesi-sifir-faizle-300-00-tl-1760759


wiseelit
Memur
21 Haziran 2023 01:35

KOSKEB ile kredi veriliyor ve saçma site "Tüm başvuranlara verilecek." diyor. Yalan haber.KOSKEB iş kurmanızı ister. Fizibilite raporu, düzgün ve ayakları yere sağlam basan detaylı analizler de içeren rapor ister. İşinizi nereye kuracağınızdan tutun

, hedef kitlenize, maliyet hesaplarınıza, girdi ve çıktı analizlerinize, işe yatkın olup olmadığınıza bakar.

Devlet havadan kredi vermez. Hele de faizssiz krediyi hiç vermez. Bu kadarını mı? Bin dereden su getirir.

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