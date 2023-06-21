KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 01:41
ACİL CEVAP..Ağız diş hastanesi klinikte görev tanımı dışında calistirilma

Arkadaşlar ağız diş hastanesine yeni atandım,kliniklere verdiler bizi ve bizden ağız diş teknikerinin işlerini yapmamiz isteniyor ,kaç kez sorumluya söledim,bir fayda etmedi ..temizlik , sterilizasyon,anestezi çekmek v.s işler..şuan direniyorum yapmamak için ,yanımda eğitim için eski işçi kadrosundan birisi oluyor ,diğer başlayan arkadaşlar teke döndü ve o işlere başta karşı çıktılar şimdi yapıyorlar ,depresyona soktular ,her gün işe ayağım gitmiyor ..bir yerden patlayacak ama nerden,muhtemelen mobbing yapacaklar yapmam o isleri dedikçe ,.üstelik Aralık'ta baslayan grup TDS ler idarede hasta kayittalar ,ee idarede kemiklesmis onlarca ağız diş teknikeri olduğu halde bize zorlama yapılıyor ..nerdeyse istifa edip merkezi A grubu memurluk için ugrasasacam gibi..siz olsanız ne yapardiniz..

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