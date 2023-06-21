Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Haziran 2023 02:28
Hizmet puanımdaki düşüş.

Arkadaşlar, MEBBİS'de hizmet puanım 2 gün önce 301 iken, bugün baktım 299'a düşmüş. İstanbul'da normalde 19.06.2020'den itibaren hizmet puanımızı % 50 artırımlı alıyoruz. Okulum yıllık 18 hizmet puanı verdiğinden şu an 3 yılın dolması nedeniyle 27 puanın eklenmiş olması gerekiyor, keza 2 gün önce de öyleydi 301 puanken. Bugün sitede yazılanlara bakınca bir kontrol edeyim dedim bu %50 artırımlı puan 27 iken 25'e düşmüş. Hiçbir hesap mantığına da uymuyor. Yasa tarihi belli 19.06.2020. Nedeni ne olabilir, bilen var mı? (2010'daki afla muaf oldum. Bu yeni çıkan afla ilgili değilim.) (Başkaları gibi önce eklenip sonradan silinme durumu da yok, doğrudan 2 puan silinmiş.)


Güneş.nil
Aday Memur
21 Haziran 2023 02:47

Bende sizin yazıyı okuyunca baktım benden de 2 puan silinmiş. 2010 da muaf olmuştum. 19.06.2020 itibari ile %50 ek almış 30 puan gelmişti şu an 28 e düşmüş . 294 puanım 292 olmuş

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