Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 03:45
Promil itiraz dilekçesi polislige engel mi

Arkadaşlar 0 22 promilden aday sürücü ehliyetim gitti. Herhangi bir ceza almadım. Polis abilerde itiraz et dedi. Itiraz ettim 0.12 promil çıkmasına rağmen red geldi. Sorum şu e devlette dava dosyam çıkmıyor. Fakat itiraz dilekçem idari dava dosyası olarak çıkıyor. Polislige engel mi bu durum dosya kapandı. Fakat promil düşük olsa da insan endişe ediyor. Orda dava açmış gibi gözüktüğüm için. Yardım ederseniz sevinirim.


xLmx
Aday Memur
21 Haziran 2023 04:00
olmaz
Toplam 1 mesaj

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