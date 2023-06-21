Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 05:17
ATAMA SONRASI YENİ YERE BAŞLAMA SÜRESİ

AİLE BİRLİĞİ MAZERİ İLE ATAMAM GERÇEKLEŞTİ ÇALIŞTIĞIM KURUM BENİ MAKSİMUM NE KADAR TUTABİLİR.

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