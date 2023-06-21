Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 05:52
Eş durumu özel sektör

Merhabalar eşim özel sektörde primini tamamladı ama benim kütüğümde ve kütüğüm olan şehir Büyükşehir değil bu durumda ne yapılabilir dilekçe sunmalımıyım ayrıca dilekçede kütüğüme yakın bi il belirtsem ( 50 km yakında )eş durumundan tayin hakkım olabilme ihtimali nedir

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