Memurun durumu içler acısı

Kıymetli Mesletaşlarım normalde bu tarz konulara ne yazarım ne de başlık açarım. Fakat artık öyle bir noktaya geldim ki sizlerle paylaşmak istedim. Biz memurlar hariç herkesin keyfi gıcır dün akşam onu kesin olarak anladım. İstanbul da orta sınıf bir ilçede kendi halinde bir apartmanda oturuyorum. Dün kentsel dönüşüm için toplantı vardı. Ben kiracıyım katılmamın anlamı yok dedim ama ısrar sonucu katıldım. Apartmanda tek memur benim geri kalan esnaf. Karşı komşum 7 milyona dubleks ev almış ben zaten gidiyorum çoğunluğa uyarım dedi. Üst komşum benim de bi evim kentselde bitmek üzere yakında çıkacağım dedi. Bir komşum 6 milyona yer bulmuş pazarlıktaymış o da gidecekmiş. Bir komşum 5 evi varmış birini satıp sıfır bir ev alacakmış normalde 4 milyon istiyorum ama sana 3,5 milyona bırakırım dedi. Karı-koca memur olarak çalışan bir aile reisi olarak ben o parayı nasıl vereyim dedim. Adam iki memursunuz ne olacak alırsınız diyor. Kimsenin memur maaşından haberi yok herkesin keyfi gıcır. Bir devlet memuru olarak toplantıda ağzım açık kaldı. Hani yaptıkları işlerde aman aman böyle muhteşem işler değil küçük esnaf hepsi. İşin özeti biz memurlar ölmüşüz de ağlayanımız yok. Eskiden karı-koca bir memur ev-araba rahat alabilirken şimdi zar zor geçiniyor. Tek maaşla geçinen arkadaşlarımın halini hiç düşünemiyorum gerçekten Allah yardımcıları olsun. İşin özeti memuriyet bitmiş arkadaşlar. Dün toplantıda bir kez daha görmüş oldum. İyiden iyiye mesleği bırakma düşünceleri sardı beni. En vasıfsız elaman Fabrikada şuan 20 alıyor. Fazla çalışsa mesaisi var. Bayram da ikramiyesi 6 ayda bir gıda yardımı var. Ekonomi bize kötü geri kalan herkes iyi durumda. Allah yardımcımız olsun.

Kıymetli Mesletaşlarım normalde bu tarz konulara ne yazarım ne de başlık açarım. Fakat artık öyle bir noktaya geldim ki sizlerle paylaşmak istedim. Biz memurlar hariç herkesin keyfi gıcır dün akşam onu kesin olarak anladım. İstanbul da orta sınıf bir ilçede kendi halinde bir apartmanda oturuyorum. Dün kentsel dönüşüm için toplantı vardı. Ben kiracıyım katılmamın anlamı yok dedim ama ısrar sonucu katıldım. Apartmanda tek memur benim geri kalan esnaf. Karşı komşum 7 milyona dubleks ev almış ben zaten gidiyorum çoğunluğa uyarım dedi. Üst komşum benim de bi evim kentselde bitmek üzere yakında çıkacağım dedi. Bir komşum 6 milyona yer bulmuş pazarlıktaymış o da gidecekmiş. Bir komşum 5 evi varmış birini satıp sıfır bir ev alacakmış normalde 4 milyon istiyorum ama sana 3,5 milyona bırakırım dedi. Karı-koca memur olarak çalışan bir aile reisi olarak ben o parayı nasıl vereyim dedim. Adam iki memursunuz ne olacak alırsınız diyor. Kimsenin memur maaşından haberi yok herkesin keyfi gıcır. Bir devlet memuru olarak toplantıda ağzım açık kaldı. Hani yaptıkları işlerde aman aman böyle muhteşem işler değil küçük esnaf hepsi. İşin özeti biz memurlar ölmüşüz de ağlayanımız yok. Eskiden karı-koca bir memur ev-araba rahat alabilirken şimdi zar zor geçiniyor. Tek maaşla geçinen arkadaşlarımın halini hiç düşünemiyorum gerçekten Allah yardımcıları olsun. İşin özeti memuriyet bitmiş arkadaşlar. Dün toplantıda bir kez daha görmüş oldum. İyiden iyiye mesleği bırakma düşünceleri sardı beni. En vasıfsız elaman Fabrikada şuan 20 alıyor. Fazla çalışsa mesaisi var. Bayram da ikramiyesi 6 ayda bir gıda yardımı var. Ekonomi bize kötü geri kalan herkes iyi durumda. Allah yardımcımız olsun.