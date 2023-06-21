Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 07:29
Polis Atasözü

Polisin tarlasına arpa ekenin götünde nohut biter....

Kaynak:Grup Amirimiz Ali Dayı

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