Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Haziran 2023 07:39
DHMİ-ARFF atamalarında mülakat var mı?
Merkezi alımlarda arff olarak atanmayı bekliyorum. Fiziki yeterlilik mülakat vs. var mı arkadaşlar bilgisi olan varmı?

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