Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 07:53
İşçi ve öğretmen maaşı

Öğretmenler sürekli bir şekilde asgari ücret ve işçi maaşıyla kendi maaşını karşılaştırıyor.bekleyin şurada 15 güne kadar sizin maaşlarda artacak . Ayrıca sizin 15 saat karşılığı aldığınız maaşı işçi 48 saat çalışarak alıyor . Şimdi okullar tatil hiç çalışmadan o maaşı alıyorsunuz . İşçiler ise 6 gün çalışıyor . Bu arada yok okuduk şu bu demeyin . Günümüzde üniversite mezunu olmayan kalmadı .Ayrıca şartları beğenmeyen bu işe girmez . Artık başkalarını emsal göstermeyi bırakın .


yldzhmt
Şef
21 Haziran 2023 07:59

Bla bla blaaaa

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