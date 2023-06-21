Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Haziran 2023 08:17
şef mi daha üstün şube müdürü mü?

bana mobbing uygulayan müdür yükselme sınavına girmiş ve sözlü mülaka aşamasına geçmiş. bu kadın şef olmak üzere... şimdi müdür olmak mı daha iyi şef olmak mı? şube müdürlüğünü vekaleten yapıyor bu arada.


kimlikalalım
Aday Memur
21 Haziran 2023 08:30

kanka gerçekten sordun mu bunu

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