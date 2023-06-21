Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


21 Haziran 2023 08:24
Taşerona kadro ne zaman gelecek?

Taşeron kadro ne zaman gelecek arkadaşlar. Bileniniz veya bilgi sahibi olanınız varmı? 2022 Kasım demisti Vedat bey. Ve hala bekliyoruzzz.


radyolox
Aday Memur
21 Haziran 2023 08:26
Dün akşam Sendika başkanı Ergün Atalay konunun takipçisi olacağız dedi. Umarız gerçekleşir. Asgari ücrete tamah ediyoruz gecinemiyoruz
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