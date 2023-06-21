Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Haziran 2023 09:00
Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.
Asgari ücret 11.402 TL Memur maaşı 10.800 TL Öğretmen maaşı 12.000 TL Mühendis maaşı: 16.000 TL Doktor maaşı: 19.975 TL İşçi maaşı 24.000 TL

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