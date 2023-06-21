Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Aynı Okulda Aşçı(işçi kadrosu) 27bin, Öğretmen 18bin alıyor.Yeni asgari ücret miktarı 11 bin 402 lira.Ek dersler bayram öncesiUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduproje okullarina atamalar nasil olacak?Zorunlu hizmet affı geldiSandik gorevizorunlu hizmet affı ve puan ilişkisiMotorine 12 Günde Üçüncü Büyük Zam ! Uçuyoruz hemi !Zorunlu hizmet ek puan ve okul değiştirme
Sözlük
Son Haberler
Derin dondurucuda ceset bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandıYapay zeka şimdi de insanların siyasi görüşlerini tahmin edecekKaybolan denizaltıda 28 saatlik oksijen kaldı: İlk vurma sesi duyulduÇocuk teslimi için giden avukat çifte taşlı bıçaklı saldırı'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
Editörün Seçimi
Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir