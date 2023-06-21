Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 09:43
eşim 399a tabi sözleşmeli memur ben de 4bli sağlık personeliyim eş durumu tayini için yardım

eşm tkide memur ama sözleşmeli olarak görünüyor ben de sağlık bakanlıgında 4bli personelim sürem dolmadı eş durumuna başvuru yaptım ama eşininzin kadrolu olmadığı anlaşıldıgından diye reddetti. Sorun şu eşimin bir sözleşmeli süresi yok emekliliğe kadar 399a tabi olarak çalışacak KİT kurumu oldugu için. Bu durumda ne yapılabilir başına gelen oldu mu çözümü var mıdır yardım edebilirseniz çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

izmir hemsiresozlesme yenilememeDerece kademeCkys bekleyenlerMutemet olan varmı?2023/5 atamasiEğitim tayini sonrası eş durumuEvet ele gecen maasiniz yandaki isciden kac bin eksik karsilastirin lutfenSağlık mazeret tayini sonuçları2023 (Açıktan) Atama Kurası

Sözlük

yıkılma eğrisi 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 4 güne bir tespit bırak 4 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 5 Love bombing 1 En sevdiğiniz hayvan 4 tek taraflı çaba 2 kadınlar ne ister adlı soru 2 dünya ablalar günü 4 makyavelizm 1

Son Haberler

Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak aktarıldı3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyorMilli hava aracı ANKA, 4 ülkede daha göreve başlıyorGümüşhane'de trafik kazası: 2 üniversite öğrencisi öldüTÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir