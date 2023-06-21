Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 09:44
Promosyon 2023/5 saglık evi ebe

Malatya'daki bir saglık evine atandım hastanede çalışan ziraat bankası ve halk bankasından maaş alan arkadaşlarımızın promosyonları yattı biz yapıkrediden alıyoruz henüz yatmadı sorduğumda ise kimse bilgi vermiyor ne zaman yatar bilen varsa yardımcı olabilir mi acaba

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