Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 10:18
Alt Bölge Tayini

Merhaba. 4 yılımın dolmasına 9 ay var. 2B den 3C ye alt bölge tayini vermek istiyorum. Arkadasım yılın dolunca dilekçe verip geçebilirsin rahatlıkla dedi. Konu hakkında bilgisi olan var mıdır? (2b den 3c ye geçeceğim)


rabisatt
Aday Memur
21 Haziran 2023 10:42

Ben de aynı durumdayım merak ediyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

izmir hemsiresozlesme yenilememeDerece kademeCkys bekleyenlerMutemet olan varmı?2023/5 atamasiEğitim tayini sonrası eş durumuEvet ele gecen maasiniz yandaki isciden kac bin eksik karsilastirin lutfenSağlık mazeret tayini sonuçları2023 (Açıktan) Atama Kurası

Sözlük

tek taraflı çaba 2 Bugün olanlar 4 Bi molada yaşanan kaos 5 tıksırmak 1 editör olsa sevilmemek 6 muson asyası 1 kimle yola çıkılmalı 2 En sevdiğiniz hayvan 4 10 dakikaya oradayım yalanı 1 güne bir tespit bırak 4

Son Haberler

Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak aktarıldı3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyorMilli hava aracı ANKA, 4 ülkede daha göreve başlıyorGümüşhane'de trafik kazası: 2 üniversite öğrencisi öldüTÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir