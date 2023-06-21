Memurlar.net İşçi ile En Düşük Memur Maaşını KIYASLA-HABER YAP!

Sayın Memurlar.net Yönetici ve Editörleri.

Lütfen sizden ricam şuan ki hali ile mevcut Sürekli İşçi Maaşı (Tediye+İkramiye+Sosyal Yardım+Yol Yemek Yardımı vs.) ile en düşük Memur(Hizmetli) maaşını kıyaslamanız ve bunu haberleştirmeniz.

Bunu yapmanız bu sitenin hit olmasında en çok ziyaret edilen siteler arasında yer almasında payı bulunan Memurlara boynunuzun borcudur!