Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 10:22
Memurlar.net İşçi ile En Düşük Memur Maaşını KIYASLA-HABER YAP!

Sayın Memurlar.net Yönetici ve Editörleri.

Lütfen sizden ricam şuan ki hali ile mevcut Sürekli İşçi Maaşı (Tediye+İkramiye+Sosyal Yardım+Yol Yemek Yardımı vs.) ile en düşük Memur(Hizmetli) maaşını kıyaslamanız ve bunu haberleştirmeniz.

Bunu yapmanız bu sitenin hit olmasında en çok ziyaret edilen siteler arasında yer almasında payı bulunan Memurlara boynunuzun borcudur!


anladinsensonu
Şube Müdürü
21 Haziran 2023 11:10

Fox haber gibi en düşük memur maaşı asgari ücrete eşitlensin haberi olmasın da


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
21 Haziran 2023 11:15

Dün buna yönelik başlık açtım başlığı sildi memurlar net


madebyshadow
Memur
21 Haziran 2023 11:17

Sonuna kadar katılıyorum kardeşim. Memurlar.net veya Yetkili Sendika kamuoyu oluşturmak zorunda. 34 yıllık Veteriner Hekim 20 k alıyor. İşçi temmuz %15 le beraber neler alacak kim bilir.

Ama tediye ikramiye ve diğer sosyal eklentiler işin içine girince gerek memurlar.net in ve yetkili sendikanın susmasının ana nedeni ne? onu da kurcalamak lazım. Sürekli işçi maaşı 21 -22 k diyerek temmuzu işaret ediyorlar. En son kanun hükmünde kararname ile işçi kadrosuna alınan arkadaşlar masa başı iş yapıyor. O zaman memur maaşı alsınlar diye haber yapmalarını talep ediyorum... Gerçi umurunda değil sitenin, işi paraya döktüler ..

İşçi 30+ alırken memur 21-22 almaya devam edince. Tatmin olduk memurlar MEMNUN diye haber yaparlarsa şarşıma. Kimsede utanma kalmadı...

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