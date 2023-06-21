Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 10:40
kurum degısıklıgı

arkadaslar 14.01.2022 de işe gırdım kadro aldım göç ıdaresındeyım kurum degısıklıgı hakkım varmı varsa ne zaman dogar koruma ve guvenlık memuruyum bılgı verır mısınız lısans mezunuyum kurum degısıklıgı nasıl yapılır bılen varmı ?

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Sözlük

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