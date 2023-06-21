Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


21 Haziran 2023 10:57
mini kasa ihtiyacımız var

Beyler selamlar herkese, bizim şirket için yaklaşık 10-12 adet mini kasa ihtiyacımız var varmıdır bildiğiniz kullandığınız?

Çok Yazılan Konular

PC önerisi

Sözlük

Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 4 10 dakikaya oradayım yalanı 1 tıksırmak 1 kimle yola çıkılmalı 2 sevimli olmaya çalışmak 2 İyi ki. 2 yıkılma eğrisi 1 Bugün olanlar 4 tetanoz 2

Son Haberler

Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak aktarıldı3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyorMilli hava aracı ANKA, 4 ülkede daha göreve başlıyorGümüşhane'de trafik kazası: 2 üniversite öğrencisi öldüTÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir