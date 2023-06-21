Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 11:19
Tayin ( Ev kiraları , hastane teşvik ve nöbet )

ANTALYA E.A.H, ALANYA E.A.H , MANAVGAT DEVLET , RİZE E.A.H, RİZE DEVLET, AYDIN ATATÜRK DEVLET, AYDIN DEVLET, SAMSUN GAZİ DEVLET, ANKARA GÜHANE E.AH, ANKARA SANATORYUM E.A.H, ORDU DEVLET, BURSA E.A.H benim merak ettilerim.Bu hastanelerde teşvik ve nöbet durumları nasıldır.Şehirlerdeki ortalama kiradan ziyade , şu fiyata uygun ev bulunabilir gibi cevaplar daha ideal olur.Şimdi ve ilerisi için herkes adına faydalı olabilecek bir başlık olduğunu düşünüyorum.Bilgi ve paylaşımlar için şimdiden teşekkürler.


Nursezeyno
Aday Memur
21 Haziran 2023 11:37

Manavgat?lıyım hastanesini bilmiyorum ama kiralar baya uçuk

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