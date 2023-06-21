Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Haziran 2023 11:25
Zor. Hizm. affı sonrası eş durumu HK

2022 şubat ayında başladım. Zorunlu hizmetime 1.5 yıl kala hizmet affı geldi bildiğiniz gibi. Tayin zamanı eş durumu talebinden bulunacağım eşimde memur. Kabul edilecek mi şimdi ? Mebbis sistemde zorunlu hizmet kısmında yükümlü değildir ibaresi var. Ben eş durumu yapabileceğimi düşünüyorum sizce ne olur ?


melcea
Daire Başkanı
21 Haziran 2023 11:48

Zorunlu hizmet ile es durumu ile alakasi yok hocam. Es durumu yapmaniz icin kural ne ise o gecerli. Degisiklik yok.

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