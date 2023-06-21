Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Haziran 2023 11:39
Ek Dersler Yatacak mı?

Ek dersler bayram öncesi yatacak mı? Bilgi verebilecek arkadaş var mı? Tahminden ziyade.


uyem1234
Aday Memur
21 Haziran 2023 11:46

Hayır hocam biz yapmadık henüz ekdwrsleri


mfu4226
Aday Memur
21 Haziran 2023 12:20
Yatmaz
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