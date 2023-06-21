Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 11:42
Eş tayin

Hemşire olasar 19.01.2023 tarihinde göreve başladı eşim, bende engelli Harita teknikeriyim Belediyede 5 yıldır 657 tabi engelli memur olarak görev yapıyorum

Eşim bundan dolayı 1 yıl dolmadan tayyin isteyebilirmi

O İstanbula atandi ben Adana görev yapıyorum

Yada İstanbulda Çalistigi hastaneden Adanada bir hastaneye geçici görev yapabilirmiyiz

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