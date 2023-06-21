Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 11:43
adalet bakanliginda calisan ogretmenlik, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet mezunlari

merhaba herkese kolay gelsi̇n. adalet bakanliğinda zabit kati̇bi̇, mübaşi̇r, tekni̇ker , tekni̇syen, şöför vb. kadrolarinda çalişip ancak öğretmenli̇k , psi̇koloji̇, sosyal hi̇zmet, sosyoloji̇ li̇sans bölümleri̇nden mezun olan arkadaşlar i̇çi̇n yetki̇li̇ olan türk büro sen'e toplu sözleşme masasina oturmadan önce üds/gys sinavinda uygun kadro sinavlarinin açilmasini talep edeceği̇z. cezaevi̇ndeki̇ öğretmenli̇k mezunu arkadaşlarin 6 yil çalişip kurumlarinda gys i̇le öğretmen olarak atanabi̇lmesi̇ sağlanabi̇li̇yor.

ayni bi̇nada bulunan adli̇ destek ve mağdur hi̇zmetleri̇nde sosyolog , öğretmen ünvaniyla veya deneti̇mli̇ serbestli̇k müdürlükleri̇nde sosyolog öğretmen olarak neden çalişamiyoruz. bi̇z adalet bakanliği pgm'ye bağli çalişanlar olarak bu sinavlara neden gi̇remi̇yoruz bu ünvanlarin gys'de açilmasi lazim. bunu di̇le geti̇rmemi̇z lazim. bunun i̇çi̇n ben bulunduğum adli̇yedeki̇ bu bölümlerden mezun olan arkadaşlara [email protected] adresine mai̇l attirdim. bu konuyu gören arkadaşlarin da haklarini arayabi̇lmesi̇ i̇çi̇n bu adrese mai̇l atmasi hepi̇mi̇zi̇n yararina olacaktir. i̇yi̇ çalişmalar herkese

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