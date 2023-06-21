Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 11:49
fox haber asgari ücret/memur maaşı haberi

bu haberi aşamıyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=b9ySToV8lEE


mıcheal owen
Aday Memur
21 Haziran 2023 12:03

Paradan bir sıfır atılsa anlarlar arada uçurum olmadığını memur maaşı 2200 asgari ücret 1140 TL olur. 2014 göreve başladığımda öğretmen maaşı 2200 civarı asgari ücret 846 TL idi. Bunu anlayamıyorsun bazı insanlara.


r.diyojen
Daire Başkanı
21 Haziran 2023 12:08

memuru asgari ücretli yapmak istiyorlar. Tüm kamuoyu bilinçli/bilinçsiz bunun için uğraşıyor. İşin içinde olmayanların da algısıyla oynadılar. Sonuç bu. Memurun asgari ücretten fazla alması tuhaflarına gidiyor. Eğitim ayaklar altında olunca millet de mala bağladı.

Sanıyorlar ki devletin ekonomisi memura maaş ödediği için bu kadar kötü.. Oysa neler var, konuşsak anında soruşturma geçiririz.

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