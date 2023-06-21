fox haber asgari ücret/memur maaşı haberi

memuru asgari ücretli yapmak istiyorlar. Tüm kamuoyu bilinçli/bilinçsiz bunun için uğraşıyor. İşin içinde olmayanların da algısıyla oynadılar. Sonuç bu. Memurun asgari ücretten fazla alması tuhaflarına gidiyor. Eğitim ayaklar altında olunca millet de mala bağladı.

Sanıyorlar ki devletin ekonomisi memura maaş ödediği için bu kadar kötü.. Oysa neler var, konuşsak anında soruşturma geçiririz.