Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 11:49
Genel atama tarihleri genelgesi
Genel atama ile ilgili genelge gelmeden ilişik kesilir mi ? yada genelge ne zaman gelir hangi tarihten itibaren ilişik kesebiliriz doğudan

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