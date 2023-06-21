Zorunlu hizmetini yapanların maaşı artırılmalıdır.

Ben 11 yıldır zorunlu hizmet yapıyorum merak etme sen. Merkezleri torpilliler, zorunluyu yapmayıp af gelenler tuttuğu için daha da zor gelirim. Devlet şımarık çocuklarına sahip çıktığı kadar işini düzgün yapan evlatlarına da sahip çıkmalı

Ben 11 yıldır zorunlu hizmet yapıyorum merak etme sen. Merkezleri torpilliler, zorunluyu yapmayıp af gelenler tuttuğu için daha da zor gelirim. Devlet şımarık çocuklarına sahip çıktığı kadar işini düzgün yapan evlatlarına da sahip çıkmalı