Zorunlu hizmetini yapanların maaşı artırılmalıdır.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Aynı Okulda Aşçı(işçi kadrosu) 27bin, Öğretmen 18bin alıyor.Yeni asgari ücret miktarı 11 bin 402 lira.Ek dersler bayram öncesiÖğretmen MaaşıUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduZorunlu hizmet affı geldiproje okullarina atamalar nasil olacak?Sandik gorevizorunlu hizmet affı ve puan ilişkisiZHA sonrası mebbisteki puanlar
Sözlük
Son Haberler
Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadele açıklamasıYKS'ye giren en genç ve en yaşlı aday ÖSYM'de bir araya geldiErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermezAdalet Partisi ile Doğru Parti 'eş başkanlık' sistemiyle birleşecekSinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Editörün Seçimi
Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir