Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Haziran 2023 11:51
Zorunlu hizmetini yapanların maaşı artırılmalıdır.
Zorunlu hizmetini tamamlayan öğretmenlerin maaşı en az 1000 lira artırılmalı ve zorunlu hizmeti bittiği halde zorunlu hizmet bölgesinde çalışmaya devam eden öğretmenlere zorunlu hizmet tazminatı verilmelidir.

Pelinin
Daire Başkanı
21 Haziran 2023 12:17

:)) sen me akıllısın böyle, zorunlu hizmetini yaparken muaf olanlar ne olcak peki, zaten bitireceğimiz hizmetten muaf olduk hala daha çalışmaya devam edeceğiz ve hiç bitirememiş olacağız? Bize de fazla maaş verilecek mi onu düşündün mü :)))


dobradam
Aday Memur
21 Haziran 2023 12:40
Ben 11 yıldır zorunlu hizmet yapıyorum merak etme sen. Merkezleri torpilliler, zorunluyu yapmayıp af gelenler tuttuğu için daha da zor gelirim. Devlet şımarık çocuklarına sahip çıktığı kadar işini düzgün yapan evlatlarına da sahip çıkmalı
Pelinin, 35 dk. önce

:)) sen me akıllısın böyle, zorunlu hizmetini yaparken muaf olanlar ne olcak peki, zaten bitireceğimiz hizmetten muaf olduk hala daha çalışmaya devam edeceğiz ve hiç bitirememiş olacağız? Bize de fazla maaş verilecek mi onu düşündün mü :)))

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