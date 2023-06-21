Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Haziran 2023 11:56
Zorunlu hizmet affı sonrası 3 yıl şartı kalmalıdır.

Zorunlu hizmetini tamamlayanlara haksızlık olmaması adına il içi ve İl Dışı tayin hakkındaki 3 yıl şartı bu yıl esnetilmelidir ki yapanlara haksızlık olmasın isteyen istediği yere tayin isteyebilsin Bakan Beyin sesimizi duymasını istiyoruz. Çünkü 2010 yılında aftan sonra zh tamamlayanlara öyle hak vermişlerdi. Herkes memnun olmuştu

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