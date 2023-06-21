Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 12:06
Bakan Işıkhan: En düşük memur maaşı Temmuz'da net 22 bin olacak dedi.

Tamam kabul ama yetmez, üstüne tediye, ikramiye, yol parası ve yemek parasınıda eklerseniz sürekli işçiler ile aynı maaşı alıyor olacağız.


feridunemeksiz
Şef
21 Haziran 2023 12:09
Kılçıksız 22.000 olacak Ocak ayında 22.125 TL Temmuz 2024 te 22.250 TL 125 TL arta arta gider

mfu4226
Aday Memur
21 Haziran 2023 12:20
İşçilere verilen tediyelerin memura da verilmesini istiyoruz!

Aksak bey
Şube Müdürü
21 Haziran 2023 12:35

İşçilerden aşağı olmayacak toplu sözleşme en az yüzde 10+enflasyon farkı olacak. Her defasında 2500+3000 TL arası artacak her 6 ayda. Alım gücü yerle bir olacak ama ne yapalım


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
21 Haziran 2023 12:44

Sayın bakan açıklamış! Benim için sürpriz oldu! Biz bilmiyorduk 22 bin yapılacağını. Sayın bakana bir şey sormak istiyorum. Sayın bakanım ben şimdi 19 bin alıyorum. Ben de mi 22 bin alacağım? Ne kadar alacağım? Nasıl alacağım? Oran ne olacak? bu sorulara cevap versen bizde aydınlanırız. Yoksa zaten her gün birisi çıkıp 22 bin olacağı bize hatırlatıyor zaten.


Aksak bey
Şube Müdürü
21 Haziran 2023 12:47

Yaw şu 22 bin muhabbetini de bir kenara alalım. Düz memur bekar en düşük 22 bin olacak. Benim 4 çocuk var lisans mezunu. Şuan 15 alıyorum beni 22 yapamaz. Aile yardımı çocuk yardımı falan 25 26 civarı bekliyorum ben kendimi şahsen.


xLmx
Aday Memur
21 Haziran 2023 12:49
32 civarı olur senin. memur katsayisina göre artıs olur. her memurun mesleki bordro kalemleri farklı
ArDıL_1905, 8 dk. önce

Sayın bakan açıklamış! Benim için sürpriz oldu! Biz bilmiyorduk 22 bin yapılacağını. Sayın bakana bir şey sormak istiyorum. Sayın bakanım ben şimdi 19 bin alıyorum. Ben de mi 22 bin alacağım? Ne kadar alacağım? Nasıl alacağım? Oran ne olacak? bu sorulara cevap versen bizde aydınlanırız. Yoksa zaten her gün birisi çıkıp 22 bin olacağı bize hatırlatıyor zaten.

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