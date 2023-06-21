Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Tayin vermiyorlar Destek personeli mi İKM mi?4b'liye seyyaen yok sadece yüzdelik zam.4d li işçi 4b linin amiri olur mu ?Destek personeli olarak çalışırken mübaşirliğe veya ikm'ye geçiş yapabilir miyim?Yıllık izin eski çalışmalarım sayılır miMemurlar net reklamlari bıktırdıDaha önce sözleşmeli memurluk yapmış birinin süreleri kadro için dikkate alınır mı?Yeni 4b li personelim işten atarlar mı ?4bli sözleşmeli personel doğum için Ücretsiz izin hakkı varmıdır , kurumdan kuruma degişiyor mu bu i
Sözlük
Son Haberler
Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadele açıklamasıYKS'ye giren en genç ve en yaşlı aday ÖSYM'de bir araya geldiErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermezAdalet Partisi ile Doğru Parti 'eş başkanlık' sistemiyle birleşecekSinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Editörün Seçimi
Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir