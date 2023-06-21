Destek personeli olarak çalışırken mübaşirliğe veya ikm'ye geçiş yapabilir miyim?

Bana da genel anlamda geçebilirsin dediler ama net bir bilgi yok Destek personeli yh olarak ikm mübaşir vs. Gih olarak değil mi? Eğer öyleyse olması lazım herhalde

Bana da genel anlamda geçebilirsin dediler ama net bir bilgi yok Destek personeli yh olarak ikm mübaşir vs. Gih olarak değil mi? Eğer öyleyse olması lazım herhalde