Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 12:26
Destek personeli olarak çalışırken mübaşirliğe veya ikm'ye geçiş yapabilir miyim?
Geçiş yapabilir miyim?

aliberk58
Aday Memur
21 Haziran 2023 12:29

Ben de bunun cevabını arıyorum bazı yerlerde unvan değişikliği olduğu için geçiş yapılabileceği yazıyor ama net bir bilgi yok.


horizon20
21 Haziran 2023 12:32
Bana da genel anlamda geçebilirsin dediler ama net bir bilgi yok Destek personeli yh olarak ikm mübaşir vs. Gih olarak değil mi? Eğer öyleyse olması lazım herhalde
aliberk58, 23 dk. önce

Ben de bunun cevabını arıyorum bazı yerlerde unvan değişikliği olduğu için geçiş yapılabileceği yazıyor ama net bir bilgi yok.

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