Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Haziran 2023 12:28
Doğubeyazıt Promosyon

Mesaj ihale toplantısına katılan sendika temsilcisinden alıntıdır....

arkadaşlar tüm bankalara davetiye gönderildi. Denizbank Ziraat ve İş Bankası katıldı. Denizbank erkenden çekildi. ziraat ile iş bankası tekliflerini 10500 bandına yükseltti. imza atmadık. banka müdürleri ile görüştük ihale çıkışı. kendi bölge müdürleri ve merkezle görüşecekler. bunun çok üzerine çıkmayacağını öngörüyoruz. ben eğitim iş sendika temsilcisi olarak şerh düşeceğim çünkü karar verme yetkisi yetkili sendika ve milli eğitimde. onlar da şerh düşebileceklerini söylediler teklif yukselmedigi takdirde. hiçbirimiz memnun değiliz ancak bankalar zerre geri adım atmıyor. haliyle daha fazla zaman kaybetmek de anlamsız gözüküyor. önümüzdeki sene oluşacak şartlara göre revize edilmesi talebinde bulunabiliriz seneye. durum bu şekilde


ANTEROS
Aday Memur
21 Haziran 2023 12:51
Seneyede bitmez
Toplam 1 mesaj

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